تدمير 3 مسيرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قال تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إنه نفذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربى لحماية قوات الساحل والمدنيين.
يأتى هذا بينما سيطرت القوات اليمنية المشتركة، الجمعة، على عدد من المناطق فى الساحل الغربى، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثيين.
وأفاد إعلام القوات المشتركة، أنه تم إحراز تقدم فى عدة مناطق ضمن تنفيذ خطة إعادة التموضع، وسط خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية فى جبهة حيس على الحدود الإدارية لمحافظتى إب وتعز، غربى اليمن.
كما أوضح أن "هجوماً واسعاً من عدة محاور نفذته وحدات نوعية" تكلل بتطهير مناطق سقم والمحجر والجبلين ومناطق استراتيجية أخرى فى شرق وشمال وشمال غرب حيس، ظلت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية طيلة الـ7 سنوات الماضية.
وأكد تحرير مساحات واسعة من المناطق المستهدفة والتمركز فيها، فيما لاذت ميليشيات الحوثى بالفرار بعد خسائر بشرية ومادية فى صفوفها أثناء الاشتباكات وأخرى بضربات مدفعية القوات المشتركة وطيران تحالف دعم الشرعية.
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