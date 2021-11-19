بايدن يستضيف القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وإفريقيا العام المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يعتزم استضافة القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة ودول إفريقيا، العام المقبل، قائلا إن ذلك يأتى فى إطار التزام الإدارة الأمريكية بتنشيط شراكاتها وتحالفاتها الدولية.





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