أول تصريح لبايدن بعد خروجه من المستشفى

جدة - نرمين السيد - خرج الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، من المستشفى حيث خضع لفحص طبى، مؤكدا أن نتيجته "جيدة جدا"، وأثناء تخديره سلم بايدن مهامه الرئاسية لنائبته كامالا هاريس قبل أن يستعيدها مرة أخرى عقب خروجه من المشفى.





وصرح بايدن، لصحفيين مغادرا مستشفى وولتر ريد المجاور لواشنطن قرابة الساعة 19:05 ت غ، بأن "نتيجة فحصى الطبى جيدة جدا". وأعلن البيت الأبيض أن جو بايدن استأنف مهامه الرئاسية، الجمعة، بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص "روتينى" بالمنظار على الأمعاء. وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكى على "تويتر"، أن الرئيس الذى خضع لتنظير "روتينى" للأمعاء تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه "قرابة الساعة 11،35 هذا الصباح". وأضافت: "كان فى حال جيدة وقد استأنف مهماته فى تلك اللحظة". ويهدف هذا الفحص إلى كشف أى تشوهات فى القولون، ويشكل جزءا من الفحص الطبى الأول للرئيس الذى يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين السبت.

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