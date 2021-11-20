التحالف يدمر طائرة حوثية مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من مطار صنعاء.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمر 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية.

وقال التحالف إن هذه التطورات تأتي في إطار البدء بتنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصاد التهديد والاستجابة لها، وفق ما ذكر في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية في تويتر.

وأكد التحالف فشل ميليشيات الحوثي في إطلاق صاروخين باليستيين من جنوب صنعاء، موضحا أن الصاروخين سقطا داخل الأراضي اليمنية بعد إطلاقهما.

وذكر التحالف في وقت سابق الجمعة، أنه نفذ 28 عملية استهدف خلالها مواقع للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إنه تم تدمير 19 آليه عسكرية ومنظومة دفاع جوي لميليشيات الحوثي، كما تكبد الحوثيون خسائر بشرية تجاوزت 105 عنصراً إرهابياً.

وأكد التحالف أنه نفذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي في اليمن لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.