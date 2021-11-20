قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة دعت روسيا إلى خفض حدة التوتر مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن واشنطن عبرت بشكل مباشر عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية لموسكو.

وأضافت ساكي للصحفيين: "نواصل أيضا إبداء قلقنا إزاء الأنشطة العسكرية الروسية واللغة الخشنة تجاه أوكرانيا، وندعو موسكو لخفض حدة التوتر". من جانبه، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تحذيراته للغرب. وقال بوتن الخميس إن الغرب يتعامل مع تحذيرات روسيا بعدم تجاوز "خطوطها الحمراء" باستخفاف. وقال الكرملين الجمعة إن هذه التصريحات كانت ردا على الأعمال الاستفزازية من جانب حلف شمال الأطلسي بما في ذلك تسليح أوكرانيا. وتعارض أوكرانيا النشاط العسكري الروسي المتزايد قرب حدودها المشتركة مع روسيا التي تمتد لمسافة 1944 كيلومترا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أميركا تدعو روسيا إلى خفض حدة التوتر مع أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.