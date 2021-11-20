محاكمة 12 شخصا بقضية سرقة مجوهرات كيم كارداشيان

يحاكم 12 شخصا في باريس على خلفية واقعة سرقة مجوهرات قيمتها 10 ملايين دولار استهدفت كيم كارداشيان ويست عام 2016، وفق ما قالت السلطات الجمعة.

وقالت نجمة برامج تلفزيون الواقع إنها قيدت تحت تهديد السلاح وحبست في دورة المياه بعد أن اقتحم لصوص مسلحون شقتها المستأجرة في باريس خلال أسبوع الموضة.

وبعد خمس سنوات من التحقيق، أمر قضاة التحقيق بإحالة القضية للمحكمة، وفق ما قال مسؤول قضائي الجمعة.

ويواجه المشتبه بهم مجموعة من الاتهامات المتعلقة بالسرقة. ولم يحدد بعد موعد المحاكمة، كما لم يقدم المسؤول تفاصيل إضافية.

ولم يعلق محامي كارداشيان ويست الفرنسي بعد.

وأفرج عن عدد من المشتبه بهم من السجن على ذمة المحاكمة لدواعي صحية، ومنهم يونس عباس 68 عاما، وهو واحد من خمسة رجال متهمين بتنفيذ السرقة نفسها، ونشر كتابا عن السرقة العام الماضي.

عمر آية خداش، العقل المدبر، كتب اعتذارا لكارداشيان ويست من زنزانته، وقال إنه نادم على أفعاله ويدرك الضرر النفسي الذي سببه.

في ذلك الوقت، قالت متحدثة باسم كارداشيان ويست إنها مصدومة بشدة، لكنها لم تصب بأذى جسدي.