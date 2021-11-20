أميركا تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي سفارتها اليمنيين

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان الجمعة، إن الولايات المتحدة تدين اعتقال ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لموظفين يمنيين لدى السفارة الأميركية في صنعاء، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وأكد البيان أن العشرات من المواطنين اليمنيين وأفراد عائلاتهم اعتقلوا وتعرضوا لمعاملة سيئة من جانب ميليشيات الحوثي، بسبب عملهم لدى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة منذ إغلاق السفارة هناك في 2015.

وقال بلينكن: "يجب على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين لدى الولايات المتحدة من دون إصابتهم بأذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم".

ودان مجلس الأمن الدولي، الخميس، بـ"أشد العبارات" استيلاء ميليشيات الحوثي على السفارة الأميركية في صنعاء، داعيا إلى إطلاق سراح الموظفين الذين ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين.

ودعا أعضاء المجلس الـ15 في بيان إلى "الانسحاب الفوري لجميع العناصر الحوثيين من الموقع" و"الإفراج الفوري والآمن عمن لا يزالون محتجزين".

وأضاف البيان أن اتفاقيات فيينا الدولية تحظر أي اقتحام للأماكن الدبلوماسية التي "يجب احترامها وحمايتها".

وقبل أسبوع، دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن موظّفين يمنيين في السفارة الأميركية اعتقلوا في صنعاء بعدما اقتحمت ميليشيات الحوثي مكاتبها.

والسفارة الأميركية في صنعاء مغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض.