البرازيل .. تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 وفاة

جدة - نرمين السيد - وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى زيادة فى الوفيات والإصابات، مقارنة مع يوم أمس.
وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر 22 مليون إصابة منذ بداية الجائحة وأكثر من 600 ألف حالة وفاة.
وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للمرض فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، والثانى من حيث عدد الوفيات.
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