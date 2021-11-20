بعد تخديره .. طبيب بايدن يكشف آخر تطورات الرئيس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "لا يزال الرئيس بايدن رجلا يتمتع بالصحة والحيوية وعمره 78 عاما وقادر على الاستمرار فى أداء مهامه الرئاسية بنجاح، بما فى ذلك فى منصب الرئيس التنفيذى ورئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة". وكتبت فى تغريدة على "تويتر": "أن الرئيس الأمريكى جو بايدن استأنف مهامه فى الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة". وأضافت أن بايدن تم تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار.

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