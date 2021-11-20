إصابة شخصين في مواجهات بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا بهولندا

جدة - نرمين السيد - وخرج مئات الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على قواعد التباعد الاجتماعى والقيود على التنقل. وتحولت المظاهرات إلى مواجهات مع الشرطة التى أطلقت عيارات تحذيرية فى الهواء، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين. ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة والمفرقعات وأحرقوا سيارة للشرطة وتسببوا بأضرار أخرى. وأغلقت الشرطة المحطة المركزية للقطارات فى روتردام، وأقامت الحواجز فى بعض الشوارع. يذكر أن السلطات الهولندية شددت القيود على التنقل منذ 13 نوفمبر الجارى على خلفية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وتخطط الحكومة لاعتماد شهادات طبية للأشخاص المطعمين أو الذين تعافوا من الفيروس، بينما سيخضع الآخرون لقيود صارمة.

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