الرئيس التونسى: سنعمل على تطهير مؤسسات الدولة ممن أرادوا إسقاط البلاد

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التونسى قيس سعيد إنه سيتم العمل على تطهير مؤسسات الدولة ممن أرادوا إسقاط البلاد والعبث بمقدراتها، كما شدد على ضرورة استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء شركات أهلية جديدة.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسى، اليوم الجمعة، وزير التشغيل والتكوين المهنى نصر الدين النصيبى، بقصر قرطاج. وتطرق الجانبان إلى اللقاء الذى جمع الرئيس التونسى، ظهر اليوم، بعدد من الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم. وأوضح الرئيس التونسى أن القانون الصادر فى 13 أغسطس 2020 قد وضع فى تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يصدر أى أمر ترتيبى لتطبيقه. وأكد أنه لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة فى إطار قانونى مختلف عن الأوهام الكاذبة.

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