ترامب يعلن دعمه للنائب المتهم بالتحريض على العنف

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب فى بيان له، إن "بول عضو الكونغرس المحترم فى أريزونا، وله موقف ثابت تجاه الإجرام والحدود والقوات المسلحة والمحاربين القدامى. هو يناضل دائما فى سبيل خفض الضرائب وتخفيف الإجراءات التنظيمية والتعديل الثانى الرائع (للدستور الأمريكي)، الذى يتعرض للهجوم... بول غوسار يحظى بدعمى الكامل له!".

وكان مجلس النواب الأمريكى قد صوت لصالح قرار يدعو لمحاسبة غوسار لنشره فيديو، اعتبر النواب أنه يحرض على العنف، وتمت إقالته من لجنتين فى مجلس النواب.

ونشر بول غوسار فيديو للرسوم المتحركة، ظهر فيه بطل بوجه غوسار، يشهر سيفا أمام صورة للرئيس جو بايدن، و"يقتل" بطلة أخرى، تشبه النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيس.

ودان الحزب الديمقراطى الفيديو، فيما لم ير فيه الجمهوريون أى شيء مثير للقلق.