المكسيك تسجل 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و216 وفاة

جدة - نرمين السيد - وارتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و858831 وعدد الوفيات الجائحة إلى 292145. ويقول المسؤولون إنه من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

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