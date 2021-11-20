مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة فى الصومال

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصومالية أمس مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة الشباب الإرهابية فى سوق ببلدة بردال بمنطقة باى إحدى المحافظات الجنوبية.





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