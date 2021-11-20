في يومهم.. غوغل يهدي الأطفال رسما

احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، السبت، باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.

ونشر "غوغل" على واجهة صفحته الرئيسية صورة تظهر حروف اسمه وقد رسمت في صورة أشكال فنية، فمثلا تحول حرف (O) بالإنجليزية إلى شمس مشرقة وتحول حرف (L) إلى وردة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت اليوم العالمي للطفل في عام 1954، باعتباره مناسبة يجري الاحتفال بها كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

وجرى اختيار 20 نوفمبر بالتحديد لأنه يتزامن مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، كما أنه تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، بحسب موقع المنظمة الدولية على الإنترنت.

وتقول الأمم المتحدة إن للأمهات وللآباء وللمشتغلين وللمشتغلات في مجالات التعليم والطب والتمريض والقطاع الحكوميين وناشطي المجتمع المدني وشيوخ الدين والقيادات المجتمعية المحلية والعاملين في قطاع الأعمال وفي قطاع الإعلام، فضلا عن الشباب وكذلك الأطفال أنفسهم أن يضطلعوا بأدوار مهمة لربط يوم الطفل العالمي بمجتمعاتهم وأممهم.