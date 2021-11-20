لمكافحة الجريمة .. رئيس الإكوادور يمدد حالة الطوارئ فى البلاد

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزارة بيانا على "تويتر"، قالت فيه: "لمواصلة الكفاح الكامل ضد العنف والجريمة وضمان حقوق المواطن، مدد الرئيس غيلييرمو لاسو حالة الطوارئ 30 يوما إضافية".

وأشارت الوزارة إلى أنه "فى الشهر الأول من حالة الطوارئ، تم تنفيذ نحو 235 ألف عملية أمنية، ضبطت خلالها 16 طنا من المخدرات، و634 قطعة سلاح، وتم تحييد 76 عصابة متورطة فى تهريب المخدرات".

وأكدت الوزارة كذلك، أنه "تم اعتقال 6.9 ألف مجرم".