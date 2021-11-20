جدة - نرمين السيد - أدانت الولايات المتحدة احتجاز الحوثيين لعشرات المواطنين اليمنيين وعائلاتهم؛ بسبب عملهم لصالح الولايات المتحدة فى صنعاء منذ أن أوقفت السفارة الأمريكية هناك عملياتها عام 2015.





وقال أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى -فى تصريح- إن احتجاز هؤلاء الأشخاص والإساءة إليهم يمثل تجاهلا صارخا للقواعد الدبلوماسية، وهو ما يضاف إلى انتهاك الحوثيين للمقر الذى استخدمته السفارة الأمريكية قبل عام 2015، واصفا تلك الأفعال بأنها إهانة للمجتمع الدولى ككل. وطالب بلينكن الحوثيين بإطلاق سراح جميع المواطنين اليمنيين العاملين مع الولايات المتحدة، وعدم تعريضهم للأذى، وإخلاء مجمع السفارة، وإعادة الممتلكات المصادرة، مشددا على اهتمام بلاده بهذه القضية، وأنها تتشاور مع الشركاء الدوليين، ومن بينهم الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تدين احتجاز الحوثيين لمواطنين يمنيين تعاونوا مع أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.