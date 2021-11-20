الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين يوم السبت تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مما يرفع عدد الإصابات الإجمالى إلى 98450 إصابة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين يوم السبت تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مما يرفع عدد الإصابات الإجمالى إلى 98450 إصابة. وأفاد بيان من اللجنة بأن ثلاثا من الإصابات الجديدة انتقلت محليا. ولم تسجل أى وفيات مما يجعل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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