جدة - نرمين السيد - أوضحت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة فى الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل ٣٠ يوماً من خلال حجز تصريح الصلاة فى الروضة وتصريح زيارة قبر النبى محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما عبر تطبيقى ( اعتمرنا – توكلنا ) .





وشددت على أن الصلاة فى المسجد النبوى يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية فى " توكلنا " إلى ( محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا ) أولا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الحج والعمرة : الصلاة فى الروضة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.