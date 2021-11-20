ألمانيا تسجل 63924 إصابة جديدة و248 وفاة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و312215 حالة بعد تسجيل 63924 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 98987 بعد تسجيل 248 وفاة جديدة.