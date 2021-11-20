مصرع 4 أشخاص إثر انهيار أرضى فى إقليم جاوة الوسطى بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوكالة عبد المهارى إن سيلا من الطين ضرب عدة منازل فى منطقة بانجارنيجارا فى وقت متأخر من مساء الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة.

وفى عام 2014، لقى أكثر من 100 شخص حتفهم فى انهيار أرضى مشابه فى نفس المنطقة.

يذكر أن الانهيارات الأرضية شائعة الحدوث خلال موسم الأمطار فى إندونيسيا والذى يستمر من أكتوبر وحتى مارس.