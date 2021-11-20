جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوكالة عبد المهارى إن سيلا من الطين ضرب عدة منازل فى منطقة بانجارنيجارا فى وقت متأخر من مساء الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة.
وفى عام 2014، لقى أكثر من 100 شخص حتفهم فى انهيار أرضى مشابه فى نفس المنطقة.
يذكر أن الانهيارات الأرضية شائعة الحدوث خلال موسم الأمطار فى إندونيسيا والذى يستمر من أكتوبر وحتى مارس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 4 أشخاص إثر انهيار أرضى فى إقليم جاوة الوسطى بإندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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