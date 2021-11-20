ليتوانيا تقيم قاعدة عسكرية جديدة قرب حدود بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوسائل إعلام غربية، فقد أتم الجيش فى ليتوانيا بناء قاعدة العمليات الأمامية فى منطقة صناعية بمدينة دروسكينينكاى بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا وبولندا، إضافة إلى تطبيق حالة الطوارئ على طول الشريط الحدودى و5 كيلومترات فى الداخل.

وبحسب التقارير، أرسلت الحكومة الليتوانية فى فيلنيوس المزيد من عناصر الشرطة إلى الحدود، حيث تم منح الجيش المزيد من الصلاحيات.