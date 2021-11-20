البحرية الإيرانية تحتجز سفينة تهرب سولار

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن البحرية الإيرانية احتجزت سفينة أجنبية في الخليج تقوم بتهريب السولار.

وقال الكولونيل حاجيان قائد الفرقاطة ذو الفقار 412 في جنوب مدينة فارس: "احتجزنا سفينة أجنبية تحمل سولار مهربا". وأضاف: "بعد التفتيش عثرنا على أكثر من 150 ألف لتر من السولار المهرب". وذكر أنه تم احتجاز طاقم السفينة المؤلف من 11 فردا للتحقيق، ولم يذكر جنسية السفينة أو أي تفاصيل بشأن موعد احتجازها.

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