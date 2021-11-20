موقع حجز تذاكر الهلال مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري بنهائي دوري أبطال آسيا 2021

موقع حجز تذاكر الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، من أهم المواقع وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر تويتر عن طرح تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها بين فريقه وفريق بوهانج الكوري يوم الثلاثاء الموافق 23/11/2021، وذلك على استاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر التابع للنادي، على أنه سيتم الحجز بناءً على الأسبقية في شراء التذاكر خلال 48 ساعة القادمة، على أنه ستكون الأسبقية للجماهير التي حجزت تذاكر الهلال أمام ضمك، لذلك حرصنا من خلال موقعنا “ثقفني” أن نبحث عن الرابط المباشر والسريع لحجز التذاكر ليتمكن الراغبين في حضور المباراة من الحصول على التذاكر بدون عناء.

الدخول على الموقع الإلكتروني “tickets.alhilal.com”

كتابة البريد الإلكتروني.

اختيار المباراة.

تحديد نوع التذكرة التي يتم شراؤها.

اختيار المقعد.

تمام عملية الشراء والدفع الإلكتروني.

فتح تطبيق توكلنا.

الدخول على خدمات.

إنشاء رمز توكلنا.

استخدام الرمز في صفحة التذكرة tickets.alhilal.com.

سيتم ظهور التذكرة عقب إضافة الرمز على تطبيق توكلنا.

رابط موقع حجز تذاكر الهلال وبوهانجخطوات ربط التذكرة بتطبيق توكلناحجز تذاكر المباريات إلكترونياً

عملت المملكة العربية السعودية على تفعيل النظام الإلكتروني في مختلف الخدمات، ومن أهم هذه الخدمات شراء تذاكر حضور المباريات والفاعليات الرياضية، وذلك من خلال منصة مكاني، حيث يعتبر النشاط الرياضي بالمملكة العربية السعودية من أهم الأنشطة وأكثرها رواجاً سواء على المستوي المحلي أو العالمي، فهناك الملايين حول العالم يعشقون مباريات كرة القدم الآسيوية والتي تضم العديد من البطولات الهامة منها دوري أبطال آسيا، وبعد عودة النشاط الرياضي فعلت مختلف الدول النظام الإلكتروني في حجز تذاكر حضور هذه الفاعليات دون الحاجة للذهاب للمقرات الإدارية والتزاحم والتسبب في نقل عدوي فيروس كورونا.

المنصة الفضية سعر التذكرة 3500 ريال سعودي.

الواجهة العلوية 200 ريال سعودي سعر التذكرة.

سعر تذكرة الواجهة السفلية 120 ريال سعودي.

خلف المرمي سعر التذكرة 50 ريال.

أسعار تذاكر مباراة الهلال وبوهانج