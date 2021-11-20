يونيسيف تلغى الاحتفال باليوم العالمى للطفل فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلغاء الاحتفال باليوم العالمى للطفل فى أفغانستان، الذى يصادف اليوم السبت 20 نوفمبر؛ بسبب الأزمة الإنسانية التى يعيشها الأطفال فى البلاد.





وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أن منظمة الـ"يونيسيف" فى أفغانستان، قامت بكساء جميع منصاتها الإلكترونية باللون الأسود وقامت بغلقها فى 20 نوفمبر، تضامنا مع الأطفال الأفغان الذين يتحملون الأزمة الإنسانية المتصاعدة بسرعة فى البلاد.

وعادة ما يتحول صندوق الطوارئ الدولى للأطفال التابع للأمم المتحدة إلى اللون الأزرق فى هذا اليوم، لكنه قرر هذا العام أن يتحول إلى اللون الأسود ويغلق منصاته الرقمية فى أفغانستان؛ ليعكس التحديات التى يواجهها الأطفال هناك.

وجاء فى بيان صادر عن مكتب الـ "يونيسف" فى أفغانستان، أن الشتاء الجاف وضعف الحصاد والجفاف أدى إلى ترك 14 مليون طفل دون طعام كاف.

وأضاف البيان "مع تزايد يأس العائلات، ترى الـ"يونيسف" اتجاهات مقلقة من الارتفاع المبلغ عنه فى حالات الزواج المبكر، وعدم عودة الأطفال إلى المدارس، يوجد أكثر من 4 ملايين طفل خارج المدارس، أكثر من نصفهم من الفتيات".

ودعت الـ"يونيسف" قادة العالم إلى وضع حقوق ورفاهية الأطفال الأفغان فى صميم نقاشهم حول تمويل الأزمة الإنسانية.