سيناتور أمريكى يطرح تشريعًا يطالب بايدن بفرض عقوبات على روسيا



جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام غربية، يطالب التعديل التشريعى الجديد رئيس الولايات المتحدة بحظر دخول الأراضى الأمريكية على العسكريين الروس والموظفين فى الاستخبارات الروسية، وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

كما يتضمن التعديل عقوبات ضد بنوك ومؤسسات حكومية روسية، بجانب عقوبات تطال قطاع النفط والغاز وشركات استخراج الثروات الباطنية، وعقوبات تشمل الدين الحكومى الروسى.

وتنص المبادرة كذلك على فرض عقوبات على أي شخص أو جهة على علاقة بمشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وكانت الولايات المتحدة والدول الغربية أعربت فى الفترة الأخيرة عن قلقها إزاء تحركات القوات الروسية على حدود أوكرانيا، بينما اعتبرت أن تحريك حشودها العسكرية داخل حدودها أمرًا مشروعًا.