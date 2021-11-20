يوم الطفل العالمي.. احتفال جوجل المميز بيوم الطفل العالمي childrens day

يوم الطفل العالمي، فقد تصدرت محركات البحث في جوجل صباح اليوم بشعار خاص بالأطفال، حيث تعتبر جوجل من أهم وأشهر محركات البحث بالعالم كله، فقد احتفلت جوجل اليوم بيوم الطفل العالمي، ويتم الاحتفال بهذا اليوم بناء علي القرار الخاص بالأمم المتحدة والذي يتم الاحتفال به في كل عام خلال ذلك اليوم، وقد عمل محرك بحث جوجل علي تبديل الصورة المعروفة الخاصة به واستبدالها بصورة كرتونية تخص الأطفال تأخذ شكل مزدهر بالزهور على الأرض، وتوضح الصورة بأن هناك حقوق للأطفال للحصول علي البهجة والسعادة والتمتع بحياته وفق السن والعمر الخاص به، وسوف نوضح لكم تفاصيل احتفال جوجل بيوم الطفل.

احتفال جوجل بيوم الطفل العالمي

يوم الطفل العالمي 2021 شعار جديد احتفت بيه اليوم شركة جوجل 20/11/2021 وتم وضع شعار الاحتفال مكان الشعار الأساسي في البحث الخاص بجوجل، وهناك غرض من الاحتفال بهذا اليوم والتأكيد على ضرورة توافر حقوق الطفل في توفير بيئة آمنة وبيئة صالحة له بدون أي استغلال له وذلك بجميع مجالات الحياة سواء في أعمال السياسة أو استغلاله لأي أعمال تعوق أن يعيش مرحلته العمرية الخاصة به.

وقد عملت منظمة الأمم المتحدة للطفولة كما عرفت “اليونيسيف” علي دعوة جميع دول العالم من أجل الاحتفال بيوم عشرين من هذا الشهر شهر نوفمبر حتي يصبح مناسبة عامة ويكون يوم مخصص للاحتفال بالطفل، وذلك في عدة صور مختلفة مثل تزيين جميع الفصول الدراسية بجميع دول العالم والعمل علي بث وإضاءة المباني التي تعتبر مباني تاريخية في أي دولة، بالإضافة إلى أهمية دور المعالم السياحية وتزيينها باللون الأزرق، والعمل علي إظهار إشعارات تخص حقوق الأطفال التي تخص العمل البدني والعلمي وكذلك من الجانب النفسي، وبشكل عام تم وضع شعار خاص بالاحتفال بهذا اليوم وهذا الشعار هو “لكل طفل…كل الحق”.

صور للاحتفال بيوم الطفل العالمي

يمكن الاحتفال بيوم الطفل العالمي بعدد من الصور المختلفة في عدد من الأنشطة التي يحبها الأطفال، ويمكن لجميع الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات توفيرها والعمل عليها، ومن هذه الأنشطة، التوجه إلى بعض الرحلات التشويقية لزيارة معالم هامة بكل دولة، أو حث الأطفال إلى التبرع للمحتاجين، زيارة الحدائق والمتنزهات، وغيرها من المشاركات التي تعمل علي توفير بيئة مناسبة الأطفال.