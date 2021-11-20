خطوات التسجيل في بطاقة أولويه وإصدار وشروط استخدام بطاقة أولويه والمستفيدين منها

خطوات التسجيل في بطاقة أولويه التي أصدرتها وزارة الصحة للحصول على الرعاية الصحية والاهتمام بهم وسهلت بطاقة أولوية الكثير عل الفئات المستفيدة من البطاقة في التعامل مع المنشئات الصحية في المملكة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المختلفة دون الحاجة لمعرفة حالة المرض في كل زيارة، كما توفر لحامل البطاقة إمكانية الوصول الفوري لعيادات ومرافق الرعاية الصحية دون الحاجة للانتظار الطويل،كما انه من خلال البطاقة يتم صرف الأدوية وتقديم العلاج للبعض الفئات المحتاجة الغير قادرة لذلك تعتبر البطاقة مهمة للبعض فئات المواطنين بالسعودية، كما توفر هذه المكاتب خدمات صرف الأدوية للمستفيدين بسهولة تامة وتقوم بالتحقق من وصول الخدمة بشكل جيد للمستحقين وتقديم الرعاية وتسهيل تحركاتهم أثناء تلقي الفحص والعلاج، عند الانتهاء من الإجراءات السابقة يتم العمل على دراسة الطلب المقدم من المريض من أجل الموافقة على الحصول على بطاقة الأولوية، والتي تمنح المرضى مزايا عديدة، وتحدد مدة صلاحية البطاقة بسنة واحدة، حيث يتم تجديدها من خلال تقارير طبية جديدة بهدف للحصول على تجديدن يوجد العديد من الضوابط التي يجب الانتباه إليها عند استخدام بطاقة أولوية، حيث توجد العديد من الضوابط التي لا يلتزم بها حاملو بطاقة الأولوية مما يمنعهم من الحصول على الرعاية الصحية.

التوجه إلى المنشأة الطبية التابع لها المريض. الحصول على نموذج أولوية وكتابة البيانات المطلوبة بالكامل. إدخال البيانات المطلوبة في النموذج بدقه. كتابه بيانات خاطئة يمنع المتقدم من الحصول على البطاقة. إرفاق التقارير الطبية الازامة للمريض. إرسال النموذج للمكاتب الأولية في المنشآت الطبية. عرض الطلب على اللجنة الصحية للنظر فيه وتقيميه.

الذهاب إلى المكاتب الأولية المعتمدة من وزارة الصحة. تحديد مدة صلاحية البطاقة على أن تنتهي بعد عام من تاريخ إصدارها. وبعد مرور عام على انتهاء البطاقة يتم تجديدها والتقرير الطبي هو ما يوضح ذلك. يتم ربط الملف إلكترونيًا باسم المريض أو برقم الهوية الخاصة به. ملي النموذج الخاص بتقديم الطلب وتقديمه لأحد المكاتب الأولية. تقديم المستندات والتقارير المطلوبة لتدعيم قرار الموافقة على الطلب. يتم عرض طلب الحصول على البطاقة على اللجنة المختصة.

استخدام الباقة للمستفيد المريض فقط ولا أي شخص غيرة. يتم حجز موعد مسبق للحصول على الخدمة. لا تستخدم البطاقة في أقسام الطوارئ. البطاقة لا تلغى وجود بطاقة الهوية الوطنية. يجب أن يكون المريض المستفيد سعودي. يستثنى غير السعوديين إذا كان ضمن هذه الفئات المستفيدة من البطاقة.

اسم المستشفى تاريخ الميلاد رقم الهوية رقم الجوال الرقم الطبي الحالة الصحية تاريخ الإصدار تاريخ الانتهاء ثم يوقع المستفيد على الاقرار بالموافقة على ضوابط استخدام البطاقة.

مرضى الفشل الكلوي. مسجل في الطب المنزلي. المسنين كبار السن فوق 60 عام. ذوي الاحتياجات الخاصة. الفئات ذات الاحتياج المرحلي.

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والجدير بالذكر أن أن مدة سريان هذه البطاقة هي عام واحد وبعد انتهائها يتمكن المستفيد من تجديدها من خلال إرفاق التقارير الطبية الجديدة التي تفيد بالحالة الصحية للمريض، كما أن الموافقة على إصدار البطاقة تكون وفق تقرير من لجنة طبية تتكون من المدير الطبي ومدير المستشفى وثلاث أطباء، وينبغي أن يوقع المريض على نموذج طلب البطاقة مع إرفاق نسخة من الهوية الوطنية ونسخة من التقرير الطبي للموافقة على البطاقة.