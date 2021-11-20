التحالف يطلق عملية نوعية للتعامل مع تهديدات الحوثى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بقيادة السعودية، اليوم السبت، تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه المنطقة الجنوبية، مؤكدًا بدء عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.





وفى بيانه، اليوم السبت، كشف التحالف العربى عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، كانت قد انطلقت من مطار صنعاء. كما أشار التحالف إلى فشل الحوثيين فى عملية أخرى لإطلاق صاروخين بالستيين من جنوب صنعاء، مؤكدًا "سقوط الصاروخين بالداخل اليمنى بعد إطلاقهما". كما أوضح التحالف أن "عملية الإطلاق اتخذت من الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية فى قرية ضبر اليمنية.

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