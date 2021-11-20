تونس: ضبط خلية إرهابية تضم 20 تكفيريا فى جندوبة

وفى بيان لها، قالت وزارة الداخلية التونسية إن نشاط الخلية المذكورة يرتكز على القيام بعمليات رصد لبعض المؤسسات الحيوية بالجهة وتمركز الوحدات الأمنية.
وأضافت الداخلية التونسية، أنه "بتعميق التحريات فى شأن المشتبه فيهم، تبين أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يومية"، لافتة إلى أن بعض المضبوطين قضوا عقوبات فى السجن لتورطهم في قضايا ذات صلة بالإرهاب.
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