تونس: ضبط خلية إرهابية تضم 20 تكفيريا فى جندوبة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، الكشف عن خلية إرهابية تتكون من 20 عنصرا تكفيريا بولاية "جندوبة"، فى عملية استباقية لوحدات مكافحة الإرهاب التابعة للوزارة.





وفى بيان لها، قالت وزارة الداخلية التونسية إن نشاط الخلية المذكورة يرتكز على القيام بعمليات رصد لبعض المؤسسات الحيوية بالجهة وتمركز الوحدات الأمنية.

وأضافت الداخلية التونسية، أنه "بتعميق التحريات فى شأن المشتبه فيهم، تبين أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يومية"، لافتة إلى أن بعض المضبوطين قضوا عقوبات فى السجن لتورطهم في قضايا ذات صلة بالإرهاب.