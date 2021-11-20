إصابة 7 أشخاص بنيران الشرطة فى أعمال شغب جنوب هولندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة فى هولندا، اليوم السبت، إصابة 7 أشخاص واعتقال العشرات خلال أعمال شغب فى مدينة روتردام، حيث أطلقت الشرطة النار أثناء مظاهرة احتجاجية ضد تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.





وكانت الشرطة أعلنت فى روتردام فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن "هناك إصابات نتيجة للأعيرة النارية التى تم إطلاقها"، وأشارت فى وقت لاحق إلى إصابة عدد من عناصرها.

وقالت الشرطة الهولندية إن عناصرها أطلقوا أعيرة تحذيرية ثم أطلقوا أعيرة نارية، مشيرة إلى أنه فى حالة إصابة شخص بالنار وسقوطه، فلم يتضح بعد من الذى تسبب فى إصابته.

وبحسب التقارير المحلية، فقد شهدت الاحتجاجات التى شارك فيها مئات الأشخاص، حوادث حرق متعمدة فى عدة أماكن، إضافة إلى إطلاق ألعاب نارية، ورشق عناصر الشرطة ورجال الإطفاء بأشياء صلبة.

وأظهرت صور اشتعال حرائق على أحد الأرصفة وكراسى وحاويات قمامة ملقاه فى الشارع، واندلاع النيران فى سيارة دورية، فى حين أعرب سياسيون هولنديون على موقع تويتر عن شعورهم بالصدمة من حجم العنف.

واضطرت شركة السكك الحديدية الهولندية لإعلان تعليق خدمات القطارات من وإلى روتردام حتى إشعار آخر بسبب أعمال الشغب، دون توفير حافلات بديلة.

وكانت المئات شاركوا فى التظاهرة التى دعت إليها العديد من المنظمات ضد خطط الحكومة، رفضًا لفرض قانون يطالب المواطنين بإثبات الحالة من فيروس كورونا فى ضوء تفاقم انتشار الفيروس، حيث تسمح الحكومة للأشخاض المطعمين والمتعافين من الفيروس بالدخول إلى الفعاليات والمقاهى والمطاعم.

وبسبب حظر التجول الذى فرضته هولندا فى يناير الماضى، اندلعت أعمال شغب خطيرة فى العديد من المدن، حيث خسرت البلاد ملايين اليورو جراء هذا الحظر.