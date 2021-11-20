وكانت الشرطة أعلنت فى روتردام فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن "هناك إصابات نتيجة للأعيرة النارية التى تم إطلاقها"، وأشارت فى وقت لاحق إلى إصابة عدد من عناصرها.
وقالت الشرطة الهولندية إن عناصرها أطلقوا أعيرة تحذيرية ثم أطلقوا أعيرة نارية، مشيرة إلى أنه فى حالة إصابة شخص بالنار وسقوطه، فلم يتضح بعد من الذى تسبب فى إصابته.
وبحسب التقارير المحلية، فقد شهدت الاحتجاجات التى شارك فيها مئات الأشخاص، حوادث حرق متعمدة فى عدة أماكن، إضافة إلى إطلاق ألعاب نارية، ورشق عناصر الشرطة ورجال الإطفاء بأشياء صلبة.
وأظهرت صور اشتعال حرائق على أحد الأرصفة وكراسى وحاويات قمامة ملقاه فى الشارع، واندلاع النيران فى سيارة دورية، فى حين أعرب سياسيون هولنديون على موقع تويتر عن شعورهم بالصدمة من حجم العنف.
واضطرت شركة السكك الحديدية الهولندية لإعلان تعليق خدمات القطارات من وإلى روتردام حتى إشعار آخر بسبب أعمال الشغب، دون توفير حافلات بديلة.
وكانت المئات شاركوا فى التظاهرة التى دعت إليها العديد من المنظمات ضد خطط الحكومة، رفضًا لفرض قانون يطالب المواطنين بإثبات الحالة من فيروس كورونا فى ضوء تفاقم انتشار الفيروس، حيث تسمح الحكومة للأشخاض المطعمين والمتعافين من الفيروس بالدخول إلى الفعاليات والمقاهى والمطاعم.
وبسبب حظر التجول الذى فرضته هولندا فى يناير الماضى، اندلعت أعمال شغب خطيرة فى العديد من المدن، حيث خسرت البلاد ملايين اليورو جراء هذا الحظر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 7 أشخاص بنيران الشرطة فى أعمال شغب جنوب هولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.