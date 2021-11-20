سعر اسهم جبل عمر وأهم المعلومات عن مشروع التطوير العقاري

يتم البحث كثيرا عن سعر اسهم جبل عمر واهم المعلومات عنه، حيث تعد أسهم جبل عمر من أهم وأكبر الأسهم المطروحة بسوق الأوراق المالية في السعودية، كما تحظى باهتمام جميع المستثمرين في ذلك المجال، لذلك يبحث عدد كبير من الأشخاص بالمملكة عن جميع المعلومات الخاصة بهذه الأسهم، سواء الأفراد أو الشركات، حيث أن سوق التداول في الوقت الحالي تدل على ارتفاع ملامح الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.

شركة جبل عمر للتطوير

تعمل شركة جبل عمر للتطوير أحد أكبر شركات التطوير العقاري في جميع دول الشرق الأوسط، وهي من أهم الشركات التي تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي، ومن أشهر المشاريع التي تنفذها هي مشروع جبل عمر، حيث أنه أحد مشروعات التطوير القريبة من الحرم المكي، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لحجاج البيت الله الحرام، والتي يهدف إلى منح الحجاج تجربة مميزة من خلال الاطلالة على الحرم.

سعر اسهم جبل عمر

طرحت الشركة حوالى 258 مليون سهم للاكتتاب في السعودية عام 2011، ثم تم طرح هذه الأسهم في سوق الأوراق المالية، ووصل سعر السهم في الوقت الحالي بين 29.55 إلى 30.25 ريال، وكان ذلك بنسبة ارتفاع حوالى 0.25%، مقارنة من سعر الإغلاق باليوم السابق، ومن الجدير بالذكر أن الصفقات المعقودة على الأسهم بلغت خلال اليوم حوالى 1.288 وذلك بمتوسط 784، كما وصلت القيمة المتداولة للأسهم 30.186.905 ريال، وذلك لمليون وعشرة آلاف سهم، ويذكر أن خبراء البورصة أعلنوا عن ملاحظاتهم للارتفاع في سوق التداول في الفترة الأخيرة.

معلومات عن أسهم شركة جبل عمر للتطوير

يهتم عدد كبير بالتعرف على مؤشرات أداء الأسهم، وفيما يلي أهم المعلومات عد أداء الأسهم في الفترة الأخيرة:

القيمة السوقية : 27.649.65 ريال.

عدد الأسهم المطروحة : 929.40 مليون.

ربح السهم في السنة الماضية : 0.82.

والجدير بالذكر أن من أهم الفنادق المنشأه في هذا المشروع (جبل عمر) الذي يعتبر من أكبر مشروعات التطوير العقاري بالمملكة فندق جبل عمر كونراد، وفندق جبل عمر حياة ريجنسي، وفندق جبل عمر ماريوت، وفندق جبل عمر أجنحة هيلتونز، وفندق جبل عمر هيلتون للمؤتمرات.