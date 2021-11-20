موعد مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 وموقع حجز تذاكر الهلال وأسعارها

موعد مباراة الهلال وبوهانج، من أشهر كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر مؤشر البحث العالمي جوجل، فنحن على موعد مع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين فريق الهلال السعودي وبوهانج الكوري، حيث ينتظر ملايين من عشاق مباريات كرة القدم في السعودية وخارجها متابعة المباراة الحاسمة المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2022 والذي سيقام على أرض الإمارات العربية المتحدة، وأكثر الباحثين عن تفاصيل المباراة السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة موقع حجز تذاكر الهلال والقنوات الناقلة للتمكن من متابعة اللقاء الشيق، لذلك حرصنا من خلال موقعنا “ثقفني” على أن نبحث عن أدق المعلومات وعرضها عليكم بالتفاصيل.

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موقع حجز تذاكر الهلال في نهائي دوري أبطال آسياموعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021

من المقرر إقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج، يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد الملك فهد بالرياض، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ويتم نقل المباراة عبر تردد قنوات SSC الرياضية، حيث تم شراء حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال آسيا لمدة 3 سنوات، وتهتم القناة بجمهورها العريض من محبي ومتابعي مباريات كرة القدم لمختلف البطولات المحلية والعالمية، لذلك تسعي دائماً لتوفيرها وجذب أكبر عدد من المتابعين داخل السعودية وخارجها.

مباراة الهلال وبوهانج

تقام مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين فريق الهلال وبوهانج، حيث تأهل الهلال في مباراة ضد برسبوليس في الربع النهائي بعد فوزه ب 3 أهداف دون رد، وكان الزعيم قد تغلب على نظيره استقلال طهران في دور أل 16 بهدفين مقابل لا شئ، وفي الجانب الأخر كان فريق بوهانج الكوري على موعد سيربزو أوساكا الياباني في دور أل 16 ليفوز عليه بهدف مقابل لا شئ، ويدخل مباراة ربع النهائي أمام ناجوبا جرامبوس ويكون الفوز حليف الفريق الكوري بثلاثة أهداف دون رد، ليكون اللقاء المرتقب بين الغرب وبطل الشرق في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.