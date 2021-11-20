فؤاد حسين: العراق تبنى استراتيجية وطنية شاملة فى مكافحة الإرهاب

ووفقًا لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال متحدث الخارجية أحمد الصحاف، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين أكد فى كلمته خلال (أعمال قمة الأمن الإقليمى/حوار المنامة 17)، أن العراق عزز جهوده عبر تبنى ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها عصابات داعش الإرهابى، ومنعه من التغلغل فى أوساط المجتمع أو السيطرة على المدن".
وأضاف وزير الخارجية العراقى، أن "مد جسور الثقة والتعاون بين دول العالم، وتغليب لغة الحوار مهم جدًا من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة تضمن الحياة الكريمة للشعوب، ولتحقيق متطلبات الرخاء الاقتصادى والاجتماعى الذى يعد مطلبًا حيويًا وجوهريًا".
وذكّر حسين بجهود العراق فى مواجهة الإرهاب، مثنيًا على الوعى المجتمعى والتلاحم الوطنى العراقى، والجهود الكبيرة التى بذلتها القوات الأمنية بمختلف صنوفها لمواجهة الإرهاب، بدعم ومساندة الأشقاء والأصدقاء والشركاء، ولا سيما الدول المنضوية تحت مظلة التحالف الدولى.
كما لفت وزير الخارجية العراقى إلى ضرورة استمرار التعاون الاستخبارى والأمنى بين العراق ودول العالم، معتبرًا أن ذلك له أولوية أساسية للحكومة العراقية والحكومات الشقيقة والصديقة.
وأشار الوزير إلى أن الانتصار على الإرهاب وفر للحكومة العراقية بمختلف مؤسساتها، الانطلاق نحو إعادة إعمار المدن المحررة من عصابات داعش الإرهابى.
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