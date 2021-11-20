كل 30 يوما.. السعودية تسمح بالصلاة فى الروضة الشريفة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة فى السعودية، اليوم السبت، إتاحة الصلاة فى الروضة الشريفة للأفراد، وذلك لمرة واحدة كل 30 يوما، من خلال حجز تصريح الصلاة فى الروضة، واستخراج تصريح زيارة قبر النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه رضوان الله عليهما، من خلال تطبيق "اعتمرنا ـ توكلنا".





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