إنفوجراف.. توصيات اجتماع وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا

جدة - نرمين السيد - عقد وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا اجتماعًا جديدًا فى أثينا، يوم 19 نوفمبر الجارى، وذلك فى إطار متابعة الاجتماع الأول الذى جرى انعقاده فى القاهرة فى يناير 2019، واستكمالاً لنتائجه.





وناقش وزراء الدول الأربعة التطورات الأخيرة بالمنطقة فى ضوء التحديات المتعددة التى تؤثر على السلام والاستقرار والأمن، مؤكدين على العلاقات المتميزة التى تجمع دولهم، بما يتوافق مع القانون الدولى وقانون البحار. كما شدد الوزراء على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين بلدانهم، والتى تضع أسسًا راسخة لتطوير التعاون فى العديد من المجالات، إضافة إلى تلاقى الرؤى فيما بينهم حول قضايا معالجة الأمن والاستقرار. كذلك، ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة فى مختلف المجالات، والتى تشمل الطاقة، والتغير المناخى، ومكافحة جائحة كورونا، والهجرة. وأكد الوزراء على ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليميًا ودوليًا، وللتنمية الاقتصادية الشاملة التى يطمح إليها الجميع، فى إطار قانونى متعدد الأطراف.

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