التبليغ عن فاقد الكترونيا عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات

التبليغ عن فاقد الكترونيا من اهم الخدمات التي ثار التساؤل عنه من قبل السعوديين والتي جاءت من ضمن الأسئلة الشائعة في ألتغريده الأسبوعية لمنصة ابشر. كما أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أطلقت المملكة بعض الخدمات الجديدة لجميع المواطنين والتي يمكن الحصول عليها أيضا من منصة ابشر. والتي من اهم هذه الخدمات تجديد الهوية الوطنية من ابشر الكترونيا ومعرفه اهم الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن خدمات الجوازات للأسر الحاضنة عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشرط وخطوات الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه جميع شروطها. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها.

التبليغ عن فاقد

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الفرد من الإبلاغ عن وثائقه المفقودة الكترونيا بطريقه سهله وبسيطه لا تستغرق بضع دقائق. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع خدماتها الكترونيا عبر المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة. كما أعلنت المنصة أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهما المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولديهم حسابات ابشر مسجله ومفعله بالمنصة.

شروط الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

كما أعلنت المنصة أيضا وعبر صفحتها عن اهم الشروط التي يجب توافرها لكي يتم نجاح الخدمة. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن تتضمن عليه الإبلاغ عن بطاقه الهوية الوطنية أو بطاقه العائلة أو شهاده ميلاد أو شهاده الوفاة.

ارفاق نموذج رقم 58 والخاص بالتبليغ عن الوثائق المفقودة لدي الأحوال المدنية.

عند طلب البلاغ وتأكيده لا يمكنك إلغاؤه عبر ابشر.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه التبليغ عن فاقد الكترونيا من خلال المنصة. والتي سوف نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية والتي يجب عليكم اتباعها لنجاح الخدمة: