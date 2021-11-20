موعد مباراة الهلال وبوهانج القادمة الثلاثاء 23\11\2021 نهائي أبطال أسيا تذاكر الهلال أسيا وأسعارها

موعد مباراة الهلال وبوهانج القادمة في نهائي دوري أبطال أسيا 2021، من أكثر المباريات بحثاً عبر محركات البحث ومواقع التواصل المختلفة، لما لها من أهمية كبيرة عند جماهير الزعيم ومحبيه في كل مكان، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الحالي 2021، حيث يستضيف استاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال القادمة ضد بوهانج الكوري في النهائي، مباراة ينتظرها الملايين من عاشقي الساحرة المستديرة في كل مكان.

يدخل الزعيم المباراة ساعياً نحو الفوز باللقب والتتويج بالكأس الغالية للمرة الرابعة في تاريخه، وإهداء هذه البطولة الغالية لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمره، ولجماهير الزعيم الوفية والعاشقة للكيان، صعد الزعيم للمباراة النهائية على حساب النصر الصعودي بعد الفوز عليه بهدفين لهدف، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أسيا حاملاً على أعناقه حلم الملايين من محبيه برفع الكأس الغالية.

من ناحية أخرى يسعى بوهانج الكوري إلى الفوز بالمباراة وانتزاع الكأس الغالية من قلب استاد الملك فهد الدولي، كان بوهانج قد وصل إلى المباراة النهائية على حساب مواطنه “أولسان هيونداي”، وانتهت المباراة بفوز بوهانج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في مباراة ماراثونية شهدت العديد من التقلبات لكن استطاع بوهانج حسمها لصالحه في النهاية، ليضرب موعداً في النهائي ضد الهلال السعودي، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة، وتتسم بالندية والسرعة والرغبة في تحقيق الفوز وحمل الكأس الغالية كأس دوري أبطال أسيا 2021.

موعد مباراة الهلال وبوهانج

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23\11\2021، حيث يحتضن استاد الملك فهد الدولي مباراة نهائي دوري أبطال أسيا بين الهلال وبوهانج، وسوف تنطلق صافرة الحكم الدولي “محمد عبد الله حسن محمد” حسب التوقيتات التالية:

16:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

موقع تذاكر الهلال أسيا

ازداد البحث بصورة كبيرة عن موقع حجز تذاكر نهائي أسيا بين الهلال وبوهانج، وقد صرح الموقع الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أنه سيتم طرح تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أسيا على الجمهور، بدايةً من اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر الحالي 2021، وذلك على موقع tickets.alhilal.com، وحددت إدارة النادي أن الأولوية في حجز تذاكر الدرجة الموحدة لمن اشترى تذاكر مباراة الهلال وضمك.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أسيا

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج القادمة في نهائي دوري أبطال أسيا، سؤال تردد كثيراً في هذه الفترة ومع اقتراب موعد مباراة الهلال ضد بوهانج، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة ssc الرياضية السعودية، وكذلك موقع الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب، وقناة أبوظبي الأولى.

المباراة الهلال – بوهانج البطولة نهائي دوري أبطال أسيا 2021 الموعد والتوقيت الثلاثاء 23\11\2021 – 19:00 بتوقيت السعودية الملعب استاد الملك فهد الدولي القنوات الناقلة ssc الرياضية

بطاقة مباراة الهلال ضد بوهانج