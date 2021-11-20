أخبار اليمن : 10 فوائد مفاجئة للعلكة

10 فوائد مفاجئة للعلكةكثير من الأشخاص يمضغون العلكة للتسلية او لعمل الفقاعات فيها، لكنهم لا يعلموا ان للعلكة الخالية من السكر فوائد عديدة للجسم وقد تكون مفاجأة.

فلنتعرف في ما يأتي على فوائد العلكة الخالية من السكر، وعلى مجموعة من النصائح الهامة.

فوائد العلكة الخالية من السكر

من أهم هذه الفوائد ما يأتي:

1. تحسن التركيز والذاكرة

وجد أن العلكة تعزز من الأداء العقلي ووظائف الإدراك، مثل: التركيز، والذاكرة، وأوقات رد الفعل.

حيث أن مضغ العلكة يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره يزيد من كمية الأكسجين المتاحة للدماغ، مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي.

2. تحسن اليقظة

تبين أن العلكة يمكن أن تزيد من اليقظة.

حيث يعتقد أن حركة مضغ الفك تحفز الأعصاب وأجزاء من الدماغ المرتبطة بالاستثارة، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم، مما قد يساعد الأشخاص على الشعور باليقظة أو الاستيقاظ لفترة أطول.

كما يعتقد أن نكهة النعناع تكون مفيدة بشكل خاص لهذا الغرض.

3. تقلل من الإجهاد والقلق

من فوائد العلكة الخالية من السكر أنها قد تساعد على تخفيف الطاقة العصبية وتزيد الشعور بالهدوء، حيث وجد أن مضغ العلكة يساعد على التقليل من هرمون التوتر، والكورتيزول، الذان يتم إطلاقهما كرد فعلمن الجسم لحالات الانفعال.

عادةً ما يكون مضغ العلكة بديلًا رائعًا للعادات العصبية، مثل: قضم الأظافر، وهز الرجل، أو في حال الشعور بالضغط.

4. تحمي الأسنان

توصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بمضغ العلكة لمدة 20 دقيقة بعد تناول الوجبات، حيث ثبت أنها تقلل من طبقة البلاك، والترسبات وتشجع مينا الأسنان، وتقلل من التجاويف كما أنها تقلل من التهاب اللثة.

السبب في ذلك هو زيادة تدفق اللعاب، والذي يقلل من تواجد الحمض على الأسنان الذي يسبب التسوس ويلحق الضرر بها.

5. تقلل من الحرقة والارتجاع المريئي

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الارتداد المريئي والحرقة، فإن مضغ العلكة بعد تناول وجبات الطعام قد يساعد في التقليل من الحمض في المريء، وذلك من خلال زيادة إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة أكبر.

6. تنعش النفس

من فوائد العلكة الخالية من السكر ومنكهة بالنعناع بشكل خاص أنها تنعش رائحة الفم، وتخلصه من الرائحة الكريهة إن وجدت.

كما أن العلكة تعمل على خفض مستوى البكتيريا في الفم التي قد تسبب رائحة الفم الكريهة أيضًا.

7. تساعد المدخنين بالإقلاع عن التدخين

إن العلكة ليست بعامل رئيس للإقلاع عن التدخين، لكن الإستعانة بالمنتجات مثل: علكة النيكوتين (Nicotine)، من الممكن أن يساعد بذلك.

بالاضافة إلى ذلك فإن مضغ العلكة يساعد على التخفيف من الرغبة الشديدة للفم على تدخين السجائر.

8. تخفف من جفاف الفم

هناك فائدة أخرى للصحة الفموية من مضغ العلكة الخالية من السكر، وتشمل مقاومة جفاف الفم.

إذ لوحظ أن مضغ العلكة خالية السكر يحفز اللعاب ليصل إلى 10 أضعاف معدل الراحة.

9. تخفف من ألم الأذن أثناء رحلات الطيران

من فوائد العلكة الخالية من السكر أنها تخفف ألم الأذن الناتج من تغيرات ضغط الهواء أثناء الإقلاع والهبوط على متن طائرة.

حيث أنه عند مضغ العلكة ينتج اللعاب، والذي يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن في الضغط في الأذنين.

10. تساعد على التخفيف من الوزن

مضغ العلكة يساعد على قمع الرغبة الشديدة ويجعلك تأكل أقل.

في الواقع، تساعد مضغ العلكة على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية، وهو أحد الأسباب الرئيسة وراء زيادة الوزن.

حيث وجد أن العلكة تستخدم كأداة سهلة وعملية لإدارة الرغبة الشديدة واستهلاك الوجبات الخفيفة، وخاصة الحلويات.

كما أن مضغ العلكة يقلل من الجوع عن الطعام، وذلك قد يكون من خلال التعديلات في استجابات هرمون الأمعاء المتعلقة بالشبع.

نصائح

للحصول على فوائد العلكة الخالية من السكر، يجب عليك اتباع النصائح الاتية:

يجب عليك الامتناع عن مضغ العلكة إذا كنت تعاني من أي نوع من الام الفك أو اضطراب الصدغي الفكي.

لا تجعل مضغ العلكة بديلًا عن الفرشاة والخيط الطبي، فهذه الأمور يجب استخدامها للحفاظ على نظافة وسلامة صحة الفم والأسنان.

عليك اختيار الأصناف الخالية من السكر لتجنب الأضرار التي قد تلحق بأسنانك بسبب السكر.

يجب عليك مضغ العلكة وثمك مغلق، وذلك لمنع دخول كميات كبيرة من الغازات إلى المعدة.

