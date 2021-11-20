عبير موسي: الإخوان نهبوا خزينة تونس

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، السبت، إن الإخوان نهبوا خزينة البلاد.

وذكرت موسي، خلال وقفة احتجاجية، أن "الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي"، مشددة على أنه "يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

وأضافت موسي أن "الإخوان نهبوا خزينة تونس"، مشيرة إلى أنهم "يريدون سيادة الفوضى في البلاد".

وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر: "قريبا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعاني من أضعف نسبة نمو في المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن التعليم.. أصبحنا أضحوكة يا جماعة، هل ترون أين وصلنا".

ونظم الحزب الدستوري الحر، اليوم، وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل في محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك "الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية".

ويطالب الحزب أيضا، حسب ما جاء في بيانه، بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.