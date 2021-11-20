بينهم أطفال.. البحرية اللبنانية تنقذ مهاجرين تعطل مركبهم

تمكنت البحرية اللبنانية، السبت، من إنقاذ مهاجرين قالت السلطات إنهم غادروا البلاد بطريقة غير شرعية، بعدما تعطل مركب كان يقلهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن الزورق تعطل في المياه الإقليمية اللبنانية وعلى متنه عدد من الأشخاص من بينهم أطفال في خلال عملية مغادرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية".

وأضاف أن البحرية اللبنانية استطاعت "معالجة الأمر تمهيدا لإعادة الزورق إلى الشاطئ اللبناني ومباشرة التحقيقات اللازمة".

ولم تذكر رئاسة الحكومة اللبنانية عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المركب.

وقالت إنه سيتم فتح تحقيق في الحادث.

وتقول وكالة "أسوشيتدس برس" إن هذه الحادثة هي الأحدث لأشخاص يائسين، ومعظمهم من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، يبحرون نحو قبرص الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وأحيانا تركيا، سعيا للهروب من الانهيار الاقتصادي المتفاقم في لبنان.

ويعيش نحو 75 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر مع استفحال الأزمة الاقتصادية، ويفكر كثير منهم في الهجرة.

وكانت قوى الأمن الداخلي في لبنان قد أحبطت، الجمعة، محاولة تهريب 82 رجلا وامرأة وطفلا إلى أوروبا، بعدما اقتحمت منتجعا شاطئيا في بلدة القلمون شمالي البلاد.

وقالت الشرطة إن الركاب دفعوا 5 آلاف دولار عن كل شخص، وإنها اعتقلت أحد المهربين.

وتقع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي على بعد حوالى (172 كيلومترا) من مدينة طرابلس شمالا، ثانية كبريات مدن لبنان.

وفي العام الماضي، غرق عدد من اللبنانيين في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وتم إنقاذ المئات منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان أواخر عام 2019.