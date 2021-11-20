ولى عهد البحرين يؤكد حرص بلاده على تطوير التعاون مع المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - أكد ولى العهد البحرينى نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم السبت، حرص بلاده على مواصلة تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة المتحدة بما يجسد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.





وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه مع مستشار الأمن القومى للمملكة المتحدة ستيفن لافغروف، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور، والوفد المرافق لهما، فى إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021. وأكد ولى العهد البحرينى، أن ما يربط البلدين من شراكة استراتيجية راسخة فى مختلف المجالات تستند إلى العلاقات التاريخية الممتدة بينهما، مشيرًا إلى دور المملكة المتحدة فى حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة ويخدم المصالح المشتركة، إلى جانب استعراض المحاور التى تطرق إليها منتدى حوار المنامة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار فى المنطقة.

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