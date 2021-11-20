فيديو.. مقتل وفقدان العشرات فى جنوب الهند بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "نيوز مينيت" الإخبارى فى الهند، انتشل عمال الإنقاذ عشرات الجثث بعدما جرفت المياه ثلاث حافلات فى ولاية أندرا براديش الساحلية، أمس الجمعة، فيما لا يزال 18 شخصًا على الأقل فى عداد المفقودين.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتزايد صعوبة الظروف المناخية القاسية فى جنوب آسيا، بعدما تفاقمت حدتها فى السنوات الأخيرة جراء تغير المناخ، إضافة إلى انحسار الغابات وبناء السدود والتوسع العمرانى.

وبحسب التقارير، فقد لقى العشرات حتفهم منذ أكتوبر فى الهند، فى فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، حيث أعلن خبراء الإرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت، فى عدد من مناطق جنوب البلاد.