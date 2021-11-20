الهند: إلغاء حركة القطارات وتغيير وجهتها بسبب الفيضانات

ووفقًا لموقع "نيوز مينيت" الإخبارى فى الهند، قالت السكك الحديدية فى بيان لها، اليوم، إنه سيتم تحويل مسار القطارات أو إعادة جدولتها أو إلغاؤها جزئيًا أو إلغاؤها وفقًا للوضع المحلى، موضحة أن مسار قطار "ناندالور - راجامبت"، تأثر بالفيضانات الهائلة وتدفق المياه على جانبى الطريق، ما أدى إلى إلغاء خدمتى القطار رقم 16204 من تيروباتى إلى محطة تشيناى المركزية، وكذلك قطار العودة.
كما أشار البيان إلى أنه سيتم تحويل خدمة قطارات أخرى، منها القطار رقم 22102 من مادوراى إلى مومباى، وكذلك إلغاء القطار رقم 16057، وهو قطار تيروباتى السريع المتجه إلى تشيناى سنترال.
فى الوقت نفسه، تسببت الأمطار الغزيرة التى وصلت إلى 20 سم، فى تدمير البنية التحتية فى ثلاث مقاطعات، منها رايالاسيما ومنطقة ساحلية جنوبية أخرى فى ولاية أندرا براديش، أمس الجمعة.
وبحسب الموقع الهندى، تسببت الفيضانات المفاجئة فى حالة من الفوضى والذعر، حيث فاض مجرى تشييرو بعد تدفق كثيف تسبب فى اختراق أحد السدود.
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