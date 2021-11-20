التحالف العربى: مقتل 70 عنصرا وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان أوردته قناة الاخبارية السعودية، إن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير منظومة دفاع جوى و11 آلية عسكرية للميليشيا فى مأرب، ومقتل ما يزيد على 70 عنصرا من الميلشيا فى مأرب والبيضاء.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تنفيذ 19 استهدافا للميليشيا بالساحل الغربى لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، مشيراً إلى أن عمليات الساحل الغربى استهدفت مركز قيادة وسيطرة، كما استهدفت موقعا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة، مؤكدا دعم قوات التحالف عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربى خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.