بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.. تراجع معدل النمو الاقتصادى فى رومانيا

جدة - نرمين السيد - تراجع معدل النمو الاقتصادى فى رومانيا، خلال الربع الثالث من العام الحالى ليسجل 8% على أساس سنوى خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بـ13.8% على أساس سنوى فى الربع الثانى من العام.





وذكر المكتب الوطنى للإحصاء فى رومانيا - فى بيان نقلته شبكة أخبار البلطيق المتخصصة فى شؤون وسط وشرق أوروبا، أن التباطؤ خلال الربع الثالث من العام الحالى يرجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتى أدت إلى ضغوط بشكل كامل على الاقتصاد، خاصة بعض الصناعات مثل السيارات والإنتاج وتكرير النفط. وتوقع البيان أن يشهد الربع الأخير من العام المزيد من الضغوط نتيجة انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا داخل أوروبا بالإضافة إلى معدلات الفائدة المرتفعة وارتفاع أسعار الطاقة والأزمة السياسية والانتعاش البطىء لسلاسل الإنتاج العالمية.

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