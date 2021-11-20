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عمر شويل - جدة استمارة البيان السنوي molsa.gov.iq لمستفيدي الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق والتي أعلنت ضرورة الدخول على رابط استمارة الشمول الجديد لمستفيدي الرعاية لتحديث بيانات المسجلين لدى الوزارة والتي تتم بإضافة الأطفال والمواليد الجدد وتغيير العنوان إلى عنوان جديد أو رقم الهاتف في جميع المحافظات العراقية، ويكون من الهان تحديث البيانات وذلك لضمان استمرار الحصول على الدعم المادي من الوزارة والتي يكون بشروط خاصة يجب أن تستمر ليستمر الحصول على هذا الدعم.

Refresh استمارة البيان السنوي molsa.gov.iq تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون

حيث تقوم وزارة الشؤون العراقية بتحديد موعد التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية بالوزارة، والتي تشمل الارامل والمطلقات والاسر الفقيرة والمتعففة وكبار السن والمعاقين الغير قادرين على العمل، كما تقوم الوزارة بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة بتوفير التسجيل الإلكتروني للباحثين عن العمل والعاطلين لتوفير دخل شهري لهم والبحث عن العمل المناسب لهم من خلال إحصاء شامل لأعداد العاطلين من الخريجين والغير خريجين، كما يتم توفير عدد من الخدمات الأخرى والتي تأتي بالاتفاق مع وزارة الإسكان والإعمار بتوفير الحجز الإلكتروني لأراضي سكنية للراغبين في الحصول على حق امتلاك أرض للسكن في الدولة.

تسجيل استمارة البيان السنوي وتحديث بيانات المواطنين

تقوم الرعاية الاجتماعية بالعراق بالعديد من الخدمات الكبيرة للمواطنين بينما تقوم أيضا بمحاربة الفساد في هذه المنظومة، حيث تحرص على وصول الدعم المقدم منها إلى المستحقين وعدم احتساب غير المستحقين في المنظومة والذي يتم من خلال إرسال باحثين ميدانيين لبحث أحوال المسجلين والتأكد من الاحتياج للدعم، كما تحرص الوزارة على الحصول على قاعدة البيانات الأحدث للمسجلين لديها والتي تتمثل في التالي:

إضافة المواليد الجدد إلى الاسرة كما يتم حذف الوفيات منها.

تسجيل العنوان الجديد في حال تم تغيير هذا العنوان.

كتابة رقم الهاتف الأحدث لتيسير التواصل بين الرعاية والمواطنين.

إضافة حالات الزواج أو الطلاق، الحالة الاجتماعية.

تحديث بيانات المستفيدين من الرعاية

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال أيام قليلة بطرح رابط استمارة البيان السنوي للوزارة والذي يتم عليه كتابة البيانات الأحدث، ويكون من الهام ان يقوم جميع المسجلين لدى الوزارة بالتسجيل في الاستمارة وتحديث البيانات وذلك لضمان الحصول على الراتب وعدم انقطاعه.

الأوراق والمستمسكات المطلوبة عند التسجيل الإلكتروني