دعم اجور المعلمين وتسجيل عبر برنامج هدف المدارس الأهلية والعالمية بالمملكة

دعم اجور المعلمين وتسجيل عبر برنامج هدف المدارس الأهلية والعالمية، عبر هدف التابع لطاقات القوي العاملة بالمملكة، ويهدف إلي تقديم الخدمات اللازمة من خلال توفير الطلقات البشرية، من المؤهلات والقدرات المختلفة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لهم من التأهيل والتدريب، وتقديم دعم اجور الباحثين عن العمل، وتوفير الرواتب اللازمة للعاملين، لتوفير مناخ عمل مناسب في ظل التطور السريع بالسنوات الأخيرة، وتوفير الكوادر لأصحاب العمل، يقوم البرنامج بالعديد من التحديثات والتعديلات في نظام العمل، ويهدف البرنامج إلي تحسين اجور العاملين بالعديد من القطاعات بالمملكة، بما يتناسب مع العمل الذي يقوم المواطنين به، وفق المؤهلات المطلوبة لهذا العمل، وتوفير الراتب الأفضل للمعلم حسب مؤهلاته، بما يتيح المناخ الاجتماعي والعدالة الاجتماعية المناسبة.

طريقة التسجيل ومزايا برنامج هدف وإعانة البحث عن عمل لمدة 15 شهرا بالمملكة

دعم اجور المعلمين وتسجيل عبر برنامج هدف المدارس الأهلية والعالمية

قام برنامج هدف بالمملكة، ومنصة طاقات بإتاحة التسجيل للمدارس الأهلية والعالمية، التي قامت باستيفاء الشروط الخاصة بالمبادرة، والتسجيل للحصول علي دعم العاملين وأجورهم، ويصل إلي 50% من اجر العامل بالمجال التعليمي، عن طريق رابط مخصص للتسجيل:

يتم الحصول علي نسبة 50% من اجر المعلم. ثم الدعم للمعلم من 2019 الأول من يوليو بأثر رجعي. الدعم الحالي بنسبة50%، والدعم المستقبلي بنسبة 30%. اجر المعلم المدعوم ما بين 4000 ريال إلي 15 ألف ريال. ثم تحصل المنشأة علي دعم 10%، عند توظيف النساء وذوي الإعاقة. ويقدم دعم 50% للمعلم اجره 3000ريال، في المدن الغير رئيسية.

أن يكون المعلم أو المعلمة سعودي الجنسية. ثم لا يحصل علي دعم حكومي للتوظيف. الحصول علي رخصة مهنية، لمزاولة مهنة التعليم. أن تكون المنشأة مسجلة في بوابة العمل الوطنية طاقات. ثم الحساب البنكي الخاص بالمنشأة موجود في الملف الخاص بها. النشاط الخاص بالمنشأة نشاط تعليمي. لا يسجل المعلم في اكثر من منشأة.

لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي، ثم يكون مسجلا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية كموظف دوام كامل. تقديم طلب لربط المعلم ببرنامج الدعم، في غضون 90 يوما من التسجيل في مؤسسة التأمينات. يجب ألا يكون مستفيدا من صندوق تنمية الموارد البشرية، ماعدا مكافأة جدية العمل. ثم لا يكون طالبا في جهة تعليمية، ولا صحب عمل، ولا موظف مدني أو عسكري، أو متقاعدا، أو متلقيا إعانات من أي مؤسسة بالمملكة. يكون تم عملة السابق، ولم يعد مسجلا في التأمينات الاجتماعية مدة 90 يوم.

تسجيل المنشأة بوزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية. تسجيل حساب المنشأة في منصة طاقات، الاسم، والمستخدم الخاص بها في وزارة الموارد. ثم اختر مبادرة دعم الأجور من طاقات. الموافقة علي الشروط والأحكام، الضغط علي إضافة طلب دعم. ثم اختار أضافه معلم أو معلمة، واختيار التحقق من الأهلية. وعند التحقق اختار إضافة. نكرر نفس الخطوات لكل معلم أو معلمة بالمؤسسة. إرسال الطلب بالكامل للمراجعة.

شروط تسجيل برنامج دعم الأجور الأهلية والعالميةمتطلبات التسجيل في دعم اجور المعلمينطريقة تسجيل المنشآت التعليمية في مبادرة دعم الأجور

كيفية التقديم بالخطوات لحساب في البوابة الوطنية للعمل بمنصة طاقات بالمملكة