هدية مفخخة لرئيس فرع مخابرات في الجيش اللبناني

دوت الخليج :- تمّ الاعلان مساء الثلاثاء عن تفكيك اختصاصيين من الجيش اللبناني عبوة مجهّزة للتفجير داخل أحد المنازل في بشامون.

وذكر موقع “السفير نيوز” أن رئيس فرع مخابرات البقاع السابق العميد علي عواركة تلقى هدية منذ مدة هي عبارة عن علبة شوكولاته، وقد أهداها بدوره لصهره، ليتبيّن أن العلبة مفخخة وتحتوي عبوات صغيرة الحجم وتُفجّر عن بُعد.

المصدر : الاناضول