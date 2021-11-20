وسط تظاهرات.. وزير خارجية ألمانيا يرفض فرض تطعيم إجبارى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - رفض وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، إعلان تطبيق التطعيم العام الإجبارى ضد فيروس كورونا فى بلاده على غرار النمسا، وذلك فى ظل موجات احتجاجية واسعة ضد التطعيم فى ألمانيا، واندلاع اشتباكات واسعة لنفس السبب فى هولندا المجاورة.





وفى تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد" الألمانية، قال ماس، إنه لن يكون هناك مثل هذا التطعيم الإجبارى، "لأننا لا نعتبره ضروريًا، كما أننا أيضًا نعتبره صعبًا من وجهات نظر دستورية".

وفى الوقت ذاته، أكد ماس أنه سيكون هناك تطعيم إجبارى بالنسبة لفئات مهنية بعينها، معتبرًا أن "هذا أمرًا صائبًا".

وتأتى تصريحات وزير الخارجية الألمانى فى أعقاب تصريحات رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، أمس الجمعة، والذى أعرب عن تأييده لتطبيق التطعيم الإجبارى العام، وقال: "أعتقد أننا لن نتجنب التطعيم الإجبارى العام فى نهاية المطاف، وإلا فإنه ستكون هناك حلقة مفرغة من لعنة كورونا هذه".