وفى تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد" الألمانية، قال ماس، إنه لن يكون هناك مثل هذا التطعيم الإجبارى، "لأننا لا نعتبره ضروريًا، كما أننا أيضًا نعتبره صعبًا من وجهات نظر دستورية".
وفى الوقت ذاته، أكد ماس أنه سيكون هناك تطعيم إجبارى بالنسبة لفئات مهنية بعينها، معتبرًا أن "هذا أمرًا صائبًا".
وتأتى تصريحات وزير الخارجية الألمانى فى أعقاب تصريحات رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، أمس الجمعة، والذى أعرب عن تأييده لتطبيق التطعيم الإجبارى العام، وقال: "أعتقد أننا لن نتجنب التطعيم الإجبارى العام فى نهاية المطاف، وإلا فإنه ستكون هناك حلقة مفرغة من لعنة كورونا هذه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط تظاهرات.. وزير خارجية ألمانيا يرفض فرض تطعيم إجبارى ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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